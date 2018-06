Deel dit artikel:











Staking bij ov: hoe krijg ik mijn abonnementsgeld terug? (Foto: De Vries Media/RTV Noord (bewerkt))

Dag drie van de staking in het streekvervoer is aangebroken. Voor mensen die dagelijks gebruik maken van het openbaar vervoer, is dit erg lastig. Maar hoe zit het met het geld dat je al betaald hebt voor je abonnement?

Geschreven door Eveline Jonkers

Redacteur

Kun je je geld terugkrijgen bij een staking en wat moet je daar voor doen? Langer dan 24 uur Op de website van Qbuzz staat dat klanten met een abonnement recht hebben op een vergoeding als de staking langer duurt dan 24 uur. Dat is hier dus het geval. De vergoeding is naar rato van de duur van de staking. Stel: je hebt aan maandabonnement, dan heb je recht op 2/30ste deel van je abonnementskosten. Bij een jaarabonnement is dat 3/365ste deel. Voorbeeld Je hebt een 1-sterabonnement (maandabonnement) van 48,95 euro. Dit bedrag gedeeld door 30 dagen is 1,63 euro per dag. Bij een staking van 3 dagen krijg je dan dus 4,89 euro terug. Andere kosten die je maakt vanwege de staking, zoals benzinekosten of de kosten voor een taxi, worden niet vergoed. Waar terugvragen? Om je geld terug te krijgen, moet je online een restitutieformulier invullen. Dat formulier is niet zo eenvoudig te vinden, maar het staat hier. Volgens Qbuzz moet je bij 'reden verstoring' kiezen voor 'storing in-/uitcheckapparatuur'. Soms kom je via deze link niet bij het restitutiefiormulier terecht. Dan kun je het hier downloaden en opsturen. Onder deze afbeelding gaat de tekst verder

Arriva Bij Arriva hebben abonnementhouders al na een 'rechtmatige algehele staking' van één dag recht op een vergoeding. Ook hier wordt betaald naar rato van de duur van de staking. Arriva wijst er nog wel op dat er 'redelijke administratiekosten' in rekening kunnen worden gebracht. Om je geld terug te krijgen, moet je online een contactformulier invullen. Lees ook: - Staking in het streekvervoer: deze bussen rijden wel