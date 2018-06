VodafoneZiggo: 'Duizenden mensen kijken illegaal TV'

De tv-piraterij waar twee Groningers voor zijn opgepakt is slechts het topje van de ijsberg. Landelijk gaat het om duizenden klanten die illegaal tv-kijken na een hack van de smartcard.

De kosten voor de tv-provider lopen in de miljoenen, zo laat VodafoneZiggo zelf weten.

Smartcard gekraakt

De twee Groningers zouden de smartcard voor een Ziggo-abonnement hebben gekraakt. Dat signaal verkochten ze vervolgens door aan bijna tweehonderd mensen, die op hun beurt goedkoop tv konden kijken.

Het kost de tv-provider alleen bij deze Groningse zaak al 150.000 euro aan misgelopen abonnementsgelden. Maandag komen de twee verdachten, beide uit Groningen, voor de rechter.

'Duizenden illegale kijkers'

De methode blijkt niet op zichzelf te staan. Volgens Ziggo-woordvoerder Alexis van Liebergen gaat het landelijk om 'duizenden' illegale kijkers.

'Meerdere zaken zijn op dit moment onder de rechter, waaronder één in Enschede', laat de woordvoerder weten.

Een speciaal opsporingsteam van de provider is inmiddels op de zaak gezet. Over hoe zij te werk gaan en hoe verdachten worden opgespoord wil Ziggo geen uitspraken doen om 'kwaadwillenden niet op ideeën te brengen'.

Flinke straffen

De Groningers in deze zaak riskeren tot vier jaar celstraf en boetes tot 82.000 euro. Kijkers die het signaal via hackers goedkoop ontvangen hoeven niet te vrezen voor een straf.

'Alleen de hackers worden aangepakt", stelt de woordvoerder gerust.

