TT in Assen: dit ga je ervan merken Het TT-circuit (Foto: Archief RTV Noord)

Aankomend weekend is de TT in Assen. Duizenden belangstellenden uit alle windstreken gaan naar het evenement. In dit artikel zetten we op een rij wat je hiervan gaat merken.

Geschreven door Chris Bakker

Drukte op de A28 De A28 van Groningen richting Assen en van Zwolle richting Assen, is doorgaans extra druk tijdens de TT. Logischerwijs zal je ook veel motoren tegenkomen. Het kan zelfs voorkomen dat je helemaal omringd wordt.

Volgens RTV Drenthe kregen donderdag al 431 automobilisten en motorrijders een bekeuring in de bebouwde kom van Smilde, omdat ze te hard reden. Ook werden bekeuringen uitgeschreven voor rijden met een mobiele telefoon in de hand en het rijden zonder rijbewijs. Op verschillende plekken in Assen werd ook gecontroleerd, bijvoorbeeld in de wijk Peelo en rond de Europaweg. Oftewel: houd rekening met je gedrag in het verkeer, want de politie let daar extra op. Openbaar vervoer Treinen tussen Groningen en Zwolle kunnen extra vol zitten door bezoekers van het evenement. Tussen het station van Assen en het TT-circuit rijden pendelbussen, ondanks de staking in het openbaar vervoer. Woordvoerder Michel van der Mark zei eerder er vertrouwen in te hebben dat de bussen richting het TT-circuit wel rijden. 'Er zijn gelukkig vrijwillige chauffeurs gevonden. Bovendien merken we ook bij de bonden dat die de TT belangrijk vinden', aldus Van der Mark. Verkeersplan De organisatie heeft een verkeersplan opgesteld om de bezoekersstromen in goede banen te leiden. De organisatie vraagt om de navigatie uit te zetten en borden te volgen om op de plek van bestemming te komen. Bekijk het uitgebreide verkeersplan hier. Via het Twitteraccount @TrafficTTAssen geeft de organisatie updates over verkeersinformatie.

Reisadvies motorrijders Motorrijders vanuit Veendam over de N33, volgen de A28 en keren op zondag bij afrit 33. Vervolgens worden zij via de speciale motorafrit bij afrit 32 naar het TT-circuit geleid. Motoren vanuit Groningen volgen de A28 en worden zondag ook via de speciale motorafrit naar het TT-circuit geleid. Uittocht TT De uittocht van de TT trekt altijd veel bekijks. Dat trekt langs wegen en op viaducten ieder jaar veel publiek. Lees ook: - Staking in het streekvervoer: deze bussen rijden wel (Vrijdag)

