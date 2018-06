'Verdeel de Harener schatkist voor herindeling: iedereen 120 euro'

(Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

Het overschot van 2,4 miljoen euro dat de gemeente Haren onlangs heeft gecreëerd door een aangescherpt financieel beleid, mag bij een herindeling niet meegaan naar de nieuwe gemeente Groningen. Dat is de oproep van voormalig coalitiepartij Gezond Verstand Haren.

'Wij hebben twee jaar lang hard gewerkt om er financieel goed voor te staan. Dat geld is van Haren en niet van de stad', laat voormalig wethouder Mariska Sloot weten.

120 euro

Volgens de rekensom van Gezond Verstand Haren zou elke inwoner 120 euro terugkrijgen als het plan steun krijgt. De voormalige coalitiepartner dient er maandag tijdens de raadsvergadering een motie over in.

'Ik mag hopen dat de andere partijen er net zo over denken als wij', antwoordt Sloot op de vraag of het plan kans van slagen heeft. 'Ik denk dat iedereen wel vindt dat het geld gewoon van Haren is.'

Beterr Haren

De gemeente Haren is in 2016 gestart met het uitvoeren van het plan Beterr Haren. De uitvoering van dat plan zorgt voor extra vet op de financiële botten van de gemeente Haren. Het plan lijkt te werken, gezien het overschot van 2,4 miljoen euro over het jaar 2017.

Gezond Verstand Haren zat tot eind vorig jaar in de coalitie met D66 en CDA. Omdat de gemeente zich, naar mening van GVH, te veel inzette voor een herindeling met Groningen en Ten Boer besloot de partij de stekker uit de coalitiesamenwerking te trekken.

'Terugstorten'

Volgens Mariska Sloot moet de 2,4 miljoen euro worden overgemaakt naar de inwoners van Haren. 'Hoezo is terugstorten rigide?', reageert Sloot. 'Iedereen vindt het toch leuk om geld terug te krijgen. Dat overschot is er omdat inwoners en ondernemers extra geld hebben afgedragen. Wij krijgen toch ook geen geld vanuit de stad? Dit overschot is betaald door Haren.'

Lees ook:

- Schatkist stroomt vol in Haren

- Grondaankopers jagen op Harens goud

- Haren: 'We moeten de huwelijkse voorwaarden gaan regelen voor een gedwongen huwelijk'

- Dossier herindeling