'Groningen is een echte draaiorgelstad'

Sinds september, toen orgeldraaier Marcel Eissens plotseling overleed, stond het stadsorgel Pronkjewail van Groningen stil. Tot vandaag. Joris ten Have neemt de Pronkjewail onder zijn hoede.

Hij noemt het 'een hele eer en heel bijzonder', dat hij nu de stadsorgeldraaier van Groningen is.

Actie

'Het is heel vervelend dat Marcel ons is ontvallen', blikt Ten Have terug. Toen het orgel in september stil kwam te staan, besloot hij actie te ondernemen.

Vrijdagochtend droeg burgemeester Peter den Oudsten het orgel officieel aan Ten Have over. De dochters van Marcel Eissen en oud-burgemeester Jacques Wallage waar er ook bij aanwezig.

Draaiorgelstad

'Ik ben nu officieel de beheerder. Ik zal het ook muzikaal verantwoordelijk, wat betekent dat ik geregeld in stad en ommeland te horen ben met de Pronkjewail', legt Ten Have uit.

Het geeft hem een bijzonder gevoel. 'Groningen is echt een draaiorgelstad, al sinds vroeger. Iedereen kent bijvoorbeeld nog wel de Arabier. Dus het is echt een hele eer.'

Pronkjewail

Draaiorgel Pronkjewail was ooit een cadeau voor toenmalig burgemeester Jacques Wallage. Hij gaf het later terug aan de stad.

