Lopend Vuur: Formule 1 op het TT-circuit? Laat maar komen!

Max Verstappen in actie in de Formule 1 (Foto: EPA / Valdrin Xhemaj)

Valentino Rossi is geen voorstander van Formule 1-races op het TT Circuit. Dat zei de Italiaanse MotoGP-coureur donderdagavond desgevraagd op de persconferentie voorafgaand aan de TT in Assen.

Het is even stil rond de plannen voor een Nederlandse Grand Prix op Assen, maar achter de schermen wordt nog altijd hard gewerkt. The Dutch Grand Prix Foundation schat de kans 99,9% dat een Nederlandse Grand Prix op de Drentse omloop er binnen een paar jaar komt.

Veel TT-liefhebbers vinden echter dat Assen alleen voor de MotoGP behouden moet blijven. Het zou voor de historie van het circuit beter zijn.

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Is Formule 1 'op Assen' heiligschennis? Of juist een prachtige kans? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 - 3188 288.

Verplicht inenten

Als het aan 59% van de stemmers op ons Lopend Vuur van donderdag ligt moeten kinderen voortaan verplicht worden ingeënt. Van de 4107 stemmers is 41% het daar niet mee eens .