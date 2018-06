Nijland: 'Natuurlijk wil je niet iedere twee jaar een nieuwe naam op het stadion'

FC Groningen-directeur Hans Nijland zegt dat er met Noordlease geen discussie is geweest over de nieuwe naam van het stadion. Vanaf 1 juli wordt de naam van het Noordlease Stadion gewijzigd in Hitachi Stadion.

De Japanse multinational nam de Groningse leasemaatschappij Noordlease vorig jaar over. Noordlease zou eerst Noordlease blijven heten, maar het wordt uiteindelijk toch Hitachi Capital Mobility. En dus moest de stadionnaam ook veranderen.

'Alles kan veranderen'

Nijland: 'Natuurlijk willen wij niet iedere twee jaar een nieuwe naam op het stadion. Maar zo werkt het met overnames in de nationale en internationale wereld. Ik zie ook kansen, want Hitachi is een hele grote naam in Azië.'

'Kijk, dat ik vorig jaar zei dat de naam niet zou veranderen, dat klopte toen. De merknaam Noordlease zou aanvankelijk blijven bestaan. Je kunt hier spreken van voortschrijdend inzicht.'

'Geen strijd'

Bronnen meldden RTV Noord dat Hitachi graag de naam Hitachi Capital Mobility Stadion op de thuishaven van FC Groningen zouden zien. FC Groningen was daar op tegen en heeft -met succes- hemel en aarde bewogen om dat tegen te gaan.

Nijland zegt hierover: 'Daar waren we met Noordlease binnen vijf minuten uit. Wij hebben al jaren een meer dan uitstekende verstandhouding met de directie van Noordlease. Onder het genot van een kop koffie waren we het er al snel over eens dat het dan het Hitachi Stadion moest worden.'

Gigant biedt kansen

'Laat ik vooropstellen dat ik het juist razend knap vind dat een grote onderneming als Hitachi Noordlease heeft overgenomen, en ook prachtig dat wij zo'n gigant aan ons kunnen verbinden. Daarnaast zie ik veel kansen.'

FC Groningen heeft met Ritsu Doan een Japanner in de selectie en Hitachi is clubeigenaar van het Japanse Kashiwa Reysol. Zou het een samenwerkingsverband kunnen opleveren? 'Zo ver wil ik nog niet gaan. Maar binnenkort vlieg ik met de directie van het voormalige Noordlease naar Japan. Dan gaan we ook naar Hitachi. Ik wacht af wat dat ons allemaal brengt.'

Voorwaarden

Overigens heeft de naamswijziging van het stadion geen gevolgen voor de financiële voorwaarden van de deal die twee jaar geleden met Noordlease werd gesloten. Die blijft tot 2022 lopen en het jaarlijkse bedrag blijft hetzelfde.

Ook is FC Groningen met de Japanse multinational aan het bekijken of er niet alleen aan de buitenkant, maar ook binnenin het stadion reclame-uitingen van Hitachi komen te hangen.

