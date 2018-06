Slagter mag 'na sterke Ronde van Zwitserland' naar de Tour

Tom-Jelte Slagter is opgenomen in de definitieve selectie van Dimension Data voor de Tour de France. De 28-jarige Groninger staat voor zijn derde tourdeelname, na 2014 en 2016.

'Na sterke prestaties in de Ronde van Zwitserland en Waalse Pijl zit hij nu in de ploeg voor de Tour', meldt Dimension Data over de Nederlandse klimmer.

Dagzeges

Slagter, die in Zwitserland bij een bergetappe derde werd, mag in het Franse hooggebergte voor de dagzeges strijden.

De Zuid-Afrikaanse wielerploeg is vooral gebouwd rondom de Britse sprinter Mark Cavendish. Met zijn Australische kompaan Mark Renshaw en andere snelle mannen als de Noor Edvald Boasson Hagen en de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg in zijn sprinttrein hoopt Cavendish weer zijn indrukwekkende palmares uit te breiden.

