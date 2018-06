Mimoun Mahi wil FC Groningen niet gratis verlaten

Als er één speler gebrand is op een goed seizoen, dan is het Mimoun Mahi. De FC Groningen-speler kende in veel opzichten een rampseizoen. Met nog een jaar een contract wil hij zich nu revancheren.

In de brandende zon wordt een partijspel afgewerkt, maar Mimoun Mahi loopt eenzaam en alleen naar het rand van het veld. Hij trekt zijn oranje schoenen uit en loopt met uitgestoken hand naar mij toe.

Kuitblessure

'Ik kan nog niet volledig meetrainen,' zegt Mahi, terwijl hij de zweetdruppels van zijn hoofd veegt. 'Vlak voor het einde van het seizoen heb ik een kuitblessure opgelopen. Dat was voor mij de eerste keer dat ik geblesseerd het seizoen eindigde. Je kunt niets, behalve revalideren. Dat was zwaar.'

Ruim drie miljoen

Het afgelopen seizoen was allesbehalve succesvol. Het jaar daarvoor was Mahi de revelatie van het jaar. Hij werd clubtopscorer met zeventien treffers, rook aan het Marokkaans elftal en werd gelinkt aan verschillende clubs. Het Engelse Fulham bood zelfs in januari 2017 ruim drie miljoen euro voor de aanvaller. Groningen wees het bod uiteindelijk af en Mahi bleef in Groningen.

Klappen

Achttien maanden later zit de Hagenees in de spreekwoordelijke hoek waar de klappen vallen. Geen WK met Marokko, veel blessures, een flink incident met medespeler Lars Veldwijk en matige prestaties. Het seizoen 2017/2018 is er één dat snel vergeten moet worden.

'Voor mij was het vorige seizoen een heel zwaar jaar. Er zijn dingen gebeurd die ik liever niet zag gebeuren. Dat heeft mij absoluut geraakt en dat heeft ook mijn spel beïnvloed. Je probeert bijvoorbeeld niet aan die incidenten te denken, maar iedereen die je lief hebt, leest ook die verhalen. Dat doet heel erg pijn en mentaal is dat ook heel erg zwaar.'

'Gelukkig ben ik zelf heel positief ingesteld en ik wil vorig seizoen graag achter me laten en naar de toekomst kijken.'

Verlengen of vertrekken

Mahi heeft bij FC Groningen nog een contract voor een seizoen. De wens is dan verlengen of vertrekken. Op dit moment is er geen club concreet in hem geïnteresseerd. 'Mocht er een mooie club komen, dan ben ik weg. Komt die club niet, dan gaan we om tafel, want ik wil FC Groningen niet gratis verlaten. Groningen heeft mij de kans geboden om op Eredivisie-niveau te spelen en ik vind het fair om onder de juiste voorwaarden te verlengen.'

