Rondje Groningen: Goed koelen want het is warm

1) Een brug te ver

Bruggen in de provincie Groningen worden natgehouden om te voorkomen dat ze door de hitte uitzetten en niet meer open of dicht kunnen. Hier in Wierumerschouw bijvoorbeeld gaat dat gewoon met de slang.



2) Wat betekent het?

Waar staat HUB voor en wat kun je er? In april hebben we er al een keer over bericht: Een hub is een vervoersknooppunt waar verschillende vormen van vervoer bij elkaar komen. Dit jaar worden in Groningen en Drenthe ruim vijftig van zulke overstapplekken geopend waar ook water en wifi bij aanwezig is.



3) Tom gaat naar de Tour

Het team van wielrenner Tom-Jelte Slagter heeft een originele manier gevonden om het team voor de Tour de France aan te kondigen.

4) Onfortuinlijk

Een stroomstoring kan op een slecht moment komen, maar deze zagen we niet aankomen.



5) We helpen elkaar een handje

De schoonmaakploeg van Stad helpt de 'buren' in Assen een handje tijdens het TT Festival. Mooi (en schoon) werk!



6) Zonneboten door de grachten

Dit weekend varen 35 zonneboten door Stad. Er zijn verschillende activiteiten waar de teams uit zeven landen aan meedoen.



7) Geen boekenwurm maar een boekenkat

In de bilbiotheek van de universiteit schijnt een kat te leven. Wel een bijzondere kat trouwens met 'het grote boek van de poezenkrant' als verblijfplaats ;-).



8) Eens!

