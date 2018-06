Kamer en minister voor onderzoek seksueel misbruik Jehovah's Getuigen

Een onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen bij de Jehovah's Getuigen lijkt een stap dichterbij. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming zegt daar 'niet onwelwillend' tegenover te staan

Het is een voorstel van de SP'er Michiel van Nispen die zegt daar een meerderheid in de Tweede Kamer voor te hebben.

Reclamed Voices

Eerder verwierp het bestuur van de Jehovah's het idee om zelf een onderzoek te doen naar het misbruik. Het zou niet nodig zijn omdat zich maar een paar slachtoffers hebben gemeld.

Ook zouden ze zelf al maatregelen hebben genomen tegen misbruik.

De Groninger Frank Huiting, die zelf als kind werd misbruikt door leden van de geloofsgemeenschap, stelde het misbruik aan de kaak. Daarvoor richtte hij de stichting Reclaimed Voices op, om slachtoffers een stem te geven. Bij de stichting hebben zich al 300 mensen gemeld die zelf het slachtoffer van seksueel misbruik zijn of signalen melden over misbruik.

Erkenning

Huiting verwelkomt de nieuwe ontwikkeling in Den Haag. 'Als het gaat om het beladen onderwerp van seksueel misbruik van kinderen, dan is het misschien een beetje gek om te zeggen: we zijn heel erg blij. Ondanks dat we dat wel zijn.'

Huiting ziet het als erkenning van de slachtoffers. Hij gaat ervan uit dat het onderzoek er daadwerkelijk komt. 'Zeker omdat de meerderheid van de Tweede Kamer dit aangeeft. Daarnaast is er een verontwaardiging in Nederland ontstaan over de reactie van het bestuur van de Jehovah's getuigen. En ook in politiek Den Haag merk je die verontwaardiging.'

