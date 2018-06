Deel dit artikel:











Noorderzijlvest investeert in bruggen om ze daarna af te stoten (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Waterschap Noorderzijlvest investeert de komende tien jaar 11 miljoen euro in zijn 79 bruggen om ze uiteindelijk in goede staat over te dragen aan de gemeenten

Bij die operatie worden 26 bruggen vervangen en 41 krijgen groot onderhoud. Noodzakelijk Dat was de afgelopen jaren blijven liggen om de waterschapslasten niet te zeer te laten stijgen. Maar onderzoek door de Anteagroep wijst uit dat het onderhoud in verband met de veiligheid noodzakelijk is. Als ze dan eenmaal in goede staat zijn, wil het waterschap ze graag overdoen aan gemeenten. Daarover worden met verschillende gemeenten gesprekken gevoerd. Taak van gemeente Bestuurslid Douwe Hollenga: 'Het beheren van bruggen behoort niet tot de kerntaak van het waterschap. Zij vormen onderdeel van veelal gemeentelijke wegen en die gemeenten krijgen daarvoor ook geld en het waterschap niet.' Na de zomer komt het waterschap met een planning voor de versnelde aanpak van bruggen. Lees ook: - Noorderzijlvest gaat verouderde bruggen in kaart brengen

