Rodenboog: van 'bevingsburgemeester' naar ridder

Scheidend burgemeester Albert Rodenboog is vrijmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze Koninklijke Onderscheiding tijdens de bijzondere raadsvergadering rond zijn afscheid, uit handen van Commissaris van de Koning René Paas.

Rodenboog neemt vrijdag, na vijftien jaar burgemeester te zijn geweest, afscheid van Loppersum.

De bevingsburgemeester

Volgens Paas was Rodenboog een zeer betrokken burgemeester met veel aandacht en inzet voor zijn gemeente. Ook was de burgervader boegbeeld geworden van het gaswinningsdossier. Zijn bijnaam was dan ook de 'bevingsburgemeester'.

In 2013 kreeg Rodenboog de titel 'Beste Lokale Bestuurder van Nederland', onder meer vanwege het aardbevingsdossier. Hij was lange tijd de trekker van het dossier en woordvoerder namens de burgemeesters in de bevingsregio.

Familie en vrienden

De 65-jarige Albert Rodenboog maakte eind vorige maand bekend te stoppen als burgemeester. Het aardbevingsdossier vergt veel aandacht en hij wil nu meer tijd vrijmaken voor familie en vrienden.

Rodenboog zat voor zijn politieke carrière jarenlang in de installatiebranche. In 1988 werd hij lid van de CDA-fractie in Leek. Na jaren vrijwilligerswerk en zitting in de schaduwfractie werd Rodenboog in 1992 raadslid. Een aantal jaren later werd hij wethouder in Leek. In 2003 kreeg hij de burgemeestersketting van Loppersum.

