Woningen De Wijert tegen de vlakte: 'Hier zijn we heel blij mee'

De vlag hangt nog net niet uit in de Spieghelstraat in de stad-Groninger wijk De Wijert. Donderdag kregen bewoners een brief op de mat dat hun huurwoning tegen de vlakte gaat.

'Eindelijk. We zijn ontzettend blij. Gisteren viel de brief op de mat. Alle buren hadden het er direct over, we zijn zo blij', verwoordt Anneke Moddejonge haar gevoel. Zelf woont ze al 22 jaar in De Wijert.

Schimmel en scheuren

'Ik heb al jaren last van vochtproblemen, scheuren in de muren en schimmel. Elke keer werd beloofd dat er iets zou gebeuren, maar er gebeurde helemaal niks.'

Tot donderdag, toen de brief van woningcorporatie De Huismeesters op de mat viel. De corporatie sloopt meer dan 200 huurwoningen. Tot opluchting dus van veel bewoners.

'Ik heb twee jaar geleden zelf de muren maar gestuct', vertelt Moddejonge. Ook deed ze metingen in de woning. 'In mijn slaapkamer zit het vochtpercentage op 90 procent. Dat is heel ongezond.'



Inpakken

Ze vervolgt: 'Het beddengoed en de handdoeken stinken en zijn bijna niet bruikbaar. De achterwand van de kast moet openblijven. Ik heb uiteindelijk, na lang wachten, een dubbelwandige verwarming, maar het is niet afdoende. In de winter moet ik alsnog zowel de verwarming aan hebben en het raam open om goed te ventileren.'

Dat lijkt met de sloop- en nieuwbouwplannen straks verleden tijd. Moddejonge kan niet wachten. 'Ik heb geen idee wanneer mijn huis aan de beurt is, maar ik ga snel beginnen met inpakken.'

