'Mega-verhuizing' Ommelander Ziekenhuis staat op het punt van beginnen

Zaterdagochtend is het zover: de 'mega-verhuizing' van het Ommelander Ziekenhuis. Duizenden apparaten en zo'n tachtig patiënten worden verhuisd van Winschoten naar het nieuwe gebouw aan de A7 in Scheemda.

Om je een idee te geven van de orde van grote: de vrachtwagens rijden 250 keer, er worden 2.700 medische apparaten, 1.250 stuks kantoorinventaris, 910 computers en 500 stuks randapparatuur en tachtig patiënten vervoerd.

In colonnes

Alles wat niet nodig is om de ziekenhuizen operationeel te houden wordt al verhuisd. Vrachtwagens rijden sinds woensdag heen en weer om bedden en medisch materieel te verhuizen.



De vrachtwagens gaan zaterdagochtend in colonnes binnendoor van Winschoten naar Scheemda. Met een gangetje van zo'n 30 kilometer per uur, begeleid door motoren rijden ze langs het Winschoterdiep. Op kruispunten staan verkeersregelaars om te vrachtwagens vrij baan te geven.

Cabines

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er dus zo'n 80 patiënten die acute zorg nodig hebben. Zij worden in speciaal ingerichte vrachtwagens vervoerd. In de laadruimte passen vier patiënten in afzonderlijke cabines. Omdat er geen ramen zijn, kunnen ze de rit volgen via een scherm. Daarom zijn de beelden te zien van een camera voorop de vrachtwagen.



Deuren sluiten

Zaterdagochtend gaan er nog twee ziekenhuizen open: het nieuwe ziekenhuis in Scheemda is dan voor het eerst operationeel. Ook het Lucasziekenhuizen gaat open, maar sluit zaterdagavond definitief de deuren.

Het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl sluit vrijdagavond al de deuren, want dat ziekenhuis was in het weekend al gesloten.



Lees ook:

- Video: een rondleiding in het nieuwe Ommelander Ziekenhuis

- Parkeren bij een ziekenhuis? Betalen in Stad, gratis in Ommeland