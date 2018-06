Ingetrokken paspoort spil in 'moordzaak zonder lijk'

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de geheimzinnige verdwijning van Ilham Benchelh uit Siddeburen laat nog maandenlang op zich wachten. Dat zei de officier van justitie vrijdag.

De 36-jarige Benchelh verdween in januari 2010. Het Openbaar Ministerie denkt dat de vrouw is vermoord, maar haar lichaam is nooit gevonden. Hoofdverdachte in deze 'moordzaak zonder lijk' is de 70-jarige Kasem M., de toenmalige echtgenoot van Benchelh.

Paspoort in beslag genomen

M. vertrok enkele jaren geleden naar Marokko, waar zijn paspoort in beslag werd genomen door de Marokkaanse autoriteiten. Dat zou gebeurd zijn omdat de moeder van Benchelh aangifte deed van vermissing van haar dochter.

M. zou graag in Nederland zijn rechtszaak willen bijwonen, maar zonder paspoort komt hij Marokko niet uit. Bewijs van inbeslagname van zijn paspoort ontbreekt overigens.

Opties

De Marokkaanse autoriteiten is gevraagd om M. een tijdelijk paspoort te geven. Daarover is nog steeds geen besluit genomen. Ondertussen is gekeken naar andere mogelijkheden, zoals een videoverbinding.

In februari van dit jaar werd geopperd om met een rechter, de raadsman van M., en de officier van justitie naar Marokko af te reizen om M. te horen, maar dat stuit op juridische bezwaren.

'Liefst live'

Corine Fahner, de officier van justitie, wil de man hoe dan ook zien. 'En het liefst live', zei ze. De rechtbank heeft echter ook begrip voor de advocaat van M., Fred Kappelhof. Hij heeft bezwaren tegen een videoverbinding.

Vrijdag nog neemt Kappelhof contact op met zijn cliënt om alsnog boven water te krijgen waar de bewijzen zijn van de inbeslagname van z'n paspoort. Ook moet er meer mailverkeer zijn waaruit zou blijken dat M. wordt tegengewerkt. 'Dit kan nog maanden duren', aldus de officier.

Minderjarig kind

Tijdens de zogeheten regiezitting kwam vrijdag ook naar voren dat M. een minderjarig kind heeft. Het kind staat bijgeschreven op zijn in beslag genomen paspoort Hij wil niet naar Nederland afreizen zonder zijn kind.

De Marokkaanse autoriteiten zijn inmiddels op de hoogte van de inhoudelijk geplande zittingsdatum op 8 november. Vooralsnog blijft die datum gehandhaafd.

Lees ook:

- Rechters mogelijk naar Marokko voor mysterieuze verdwijningszaak

- Geheimzinnige verdwijning opnieuw voor de rechter

- Rechtbank wil nieuw onderzoek in zaak vermiste Ilham Benchelh