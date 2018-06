WK Zonnebootracen van start in zonovergoten Groningen

De derde wedstrijd van het WK Zonnebootracen wordt dit weekend gehouden in Groningen. Zonneboten uit Indonesië, Bahrain, Jordanië, Turkije, Polen, Hongarije en natuurlijk Nederland houden onder meer een lange afstandsrace en een slalom.

De Solar Sport One race-competitie telt in totaal vijf races en de finale is in Monaco.

Zonneboot voor de RUG

Er doen teams van de TU Delft en de universiteit van Twente mee aan het WK, maar geen team van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Donderdagavond heeft wethouder Mattias Gijsbertsen wel een cheque van 25.000 euro uitgereikt, zodat een ploeg van de RUG en de Hanzehogeschool volgend jaar ook mee kan doen. Voorwaarde is wel dat ze een winnende boot gaan bouwen, grapte de wethouder.

De races in de stad Groningen starten bij de Sluiskade. Vrijdagavond om half acht is er een zonnebotenparade door de grachten van de stad Groningen. Aan die parade doen 35 zonneboten mee.

