Tegenstander Lycurgus in voorronde Champions League bekend

De volleyballers van Lycurgus hebben vrijdagmiddag gehoord tegen wie ze in de eerste voorronde van de Champions League moeten spelen. De tegenstander is de kampioen van Oostenrijk: SK Posojilnica.

De twee wedstrijden worden in oktober gespeeld. Mocht Lycurgus de groepsfase van de Champions League willen halen, dan moeten ze ook nog een tweede voorronde overleven. Ook die wedstrijden worden in oktober gespeeld.

Coach Arjan Taaij: 'Het is een mooie loting, waarbij we misschien wel gelijkwaardig zijn. Het wordt in ieder geval heel anders dan vorig jaar in de eerste ronde. Dit gaat spannender worden.' Taaij doelt op de walk-over tegen Luboteni uit Kosovo, waar twee keer met 3-0 van gewonnen werd.

