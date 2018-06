Dit weekend in Groningen: dansen, racen en scheuren

Nog niks te doen dit weekend? Dan hebben wij vijf tips voor een leuke activiteit op zaterdag of zondag.

Dansen met de hele wereld

Het hele weekend is er Op Roakeldais in Warffum: een internationaal dans- en muziekfestival waar duizenden bezoekers verwacht worden. Dansers uit de hele wereld laten je kennismaken met culturen, gebruiken en natuurlijk mogen je eigen voetjes ook van de vloer.



Open Dag bij de Dierenambulance

Zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur kun je een kijkje komen nemen bij de Dierenambulance Groningen. Er is een knuffeldokter, een vogelshow, schminken, ijsjes en de kans om kennis te maken met de medewerkers. Locatie: Friesestraatweg 199a in Stad.

Scheuren met zitmaaiers in Tinallinge

Niet in Baflo, maar aan de Vennenweg bij Tinallinge vinden dit jaar de traditionele zitmaaierraces plaats. Er wordt niet alleen met grasmaaiers gereden, maar ook met crossbrommers en quads. Verder zijn er oldtimer tractoren, bestuurbare auto's en een springkussen. Gas geven kan vanaf 11:00 uur.



De eerste (oefen)wedstrijd van de FC

Zaterdag speelt FC Groningen haar eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen. Dat is, traditioneel, tegen het samengestelde team RWE Eemsmond. De bal rolt vanaf 14:30 uur in Uithuizen op sportpark Boukema. Het is overigens ook de laatste wedstrijd in deze reeks, omdat vanaf 1 januari 2019 de gemeente Eemsmond niet meer bestaat door de herindeling.

Peerdjerenn'n in't Stadspaark

Zondagmiddag is het weer tijd voor de Sweepstakes op de Drafbaan in het Stadspark in Stad. Vanaf 13:30 uur worden er tien koersen gereden door de beste driejarige paarden van het land.



Het wordt trouwens erg mooi weer dit weekend, dus veel plezier!