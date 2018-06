Dit weekend vaker bussen; daarna stakingen buiten de spits

Het busvervoer in onze provincie komt het weekend weer op gang. Vanaf maandag staken chauffeurs van vakbonden CNV en FNV buiten spitsuren.

'We zien helaas nog geen beweging bij de werkgevers. Dat betekent dat veel bussen volgende week ook weer stil blijven staan. We houden daarbij wel rekening met de reacties van de reizigers', schrijft actieleider Jeroen Warnaar van CNV Vakmensen.

De vakbond schrijft dat vanaf maandagochtend de bussen 's ochtends tot 9.00 uur en 's middags tussen 16.00 en 19.00 zullen rijden. 'Buiten de spitstijden ligt het openbaar vervoer grotendeels stil, in ieder geval tot en met woensdag', aldus de vakbond. De chauffeurs van CNV rijden in het weekend wel.

Vakbond FNV staakt 'voor onbepaalde tijd'

Als het aan de bondsraad van de FNV ligt, rijden de bij hen aangesloten chauffeurs dit weekend niet. De kaderleden van de bond hebben geadviseerd om wél naar het werk te gaan. Naar verwachting zullen de meeste leden dit advies volgen.

'Ongelofelijk balen dat het zo moet, dit is het laatste dat chauffeurs willen. Maar er is geen keus', zegt Paula Verhoef namens FNV. De stakers van FNV rijden vanaf maandag elke doordeweekse dag tussen 06.00 en 10.00 uur, en tussen 15.00 en 19.00 uur.

'Er moet gewoon echt iets gebeuren aan de belachelijk hoge werkdruk in het streekvervoer. En nu we het er toch over hebben, graag ook aan de belachelijke opstelling van werkgevers in dit traject.'

Doel van de acties

Het doel van de acties is een nieuwe cao voor twaalfduizend werknemers in het openbaar vervoer. De vakbonden willen een loonsverhoging en concrete afspraken over het aanpakken van de werkdruk.

Vorige week leek het erop dat een bemiddelingspoging voor een nieuwe cao kans van slagen had, maar dat was mislukt. De verhoudingen tussen de bonden en werkgevers zijn tot het absolute nulpunt gekelderd.

