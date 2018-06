Nog veel onduidelijkheid over busvervoer de komende tijd (update)

Het is onduidelijk of het busvervoer dit weekend en komende week op gang gaat komen.

We beginnen bij de vakbonden. CNV adviseert haar leden om dit weekend aan het werk te gaan. Deze vakbond wil de staking maandag weer oppakken, en dan voor onbepaalde tijd doorgaan buiten de spitsuren.

Volgens deze vakbond gaat het concreet om bussen die wel rijden tot 09.00 uur in de ochtend en tussen 16.00 en 19.00 uur in de middag. Dit geldt voor doordeweekse dagen.

Bij FNV wordt het een stuk ingewikkelder. Een van de raden van FNV raadt chauffeurs aan om in het weekend te gaan staken. Maar een aantal vakbondsvrijwilligers adviseert juist om in het weekend wél aan het werk te gaan.

Verschillende tijden

Binnen FNV is men het er wel over eens dat ze maandag de staking weer oppakken. Hier zien we een verschil in de tijden met CNV. Waar CNV in de ochtend dus spreekt van bussen tot 09.00 die wel rijden, schrijft FNV dat de bussen elke doordeweekse dag tussen 06.00 en 10.00 uur rijden.

Ook in de middag zien we een verschil in de gehanteerde tijden. Waar CNV dus zei dat de bussen wel rijden tussen 16.00 en 19.00 uur, heeft FNV het over 15.00 tot 19.00 uur.

Qbuzz kan niets zeggen over weekend

Een hoorbaar teleurgestelde woordvoerder van Qbuzz zegt: 'Wij krijgen zeer wisselende signalen van de vakbonden in Groningen en Drenthe. Voorlopig kunnen wij niets zeggen over het weekend.' De woordvoerder zegt dat het bedrijf intern overleg heeft, en hoopt later vanavond of morgenochtend met meer informatie te komen.

Doel van de acties

Het doel van de acties is een nieuwe cao voor twaalfduizend werknemers in het openbaar vervoer. De vakbonden willen een loonsverhoging en concrete afspraken over het aanpakken van de werkdruk.

Vorige week leek het erop dat een bemiddelingspoging voor een nieuwe cao kans van slagen had, maar die mislukte. De verhoudingen tussen de bonden en werkgevers zijn tot het absolute nulpunt gekelderd.

Lees ook:

- Let op: stakingen in het stads- en streekvervoer, dit moet je weten

- TT in Assen: dit ga je ervan merken

- Staking in het streekvervoer: deze bussen rijden wel