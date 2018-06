Vakbond CNV: vanaf maandag staking buiten de spits (update)

Vanaf maandagochtend rijden stakende buschauffeurs van vakbond CNV alleen nog tijdens de ochtend- en middagspits. Buiten die tijden rijden de chauffeurs van de vakbond niet.

'We zien helaas nog geen beweging bij de werkgevers. Dat betekent dat veel bussen volgende week ook weer stil blijven staan. We houden daarbij wel rekening met de reacties van de reizigers', schrijft actieleider Jeroen Warnaar van CNV Vakmensen.

De vakbond schrijft dat vanaf maandagochtend de bussen 's ochtends tot 9.00 uur en 's middags tussen 16.00 en 19.00 zullen rijden. 'Buiten de spitstijden ligt het openbaar vervoer grotendeels stil, in ieder geval tot en met woensdag', aldus de vakbond.

Vakbond FNV staakt 'voor onbepaalde tijd'

Vakbond FNV liet maandag weten 'voor onbepaalde tijd' te gaan staken. 'Vrijdag gaan we beoordelen of we onze acties nog gaan aanpassen. Maar het ligt er ook aan waar werkgevers mee gaan komen. Ik merk wel heel veel actiebereidheid en boosheid bij onze achterban', zei woordvoerder Pieter Beuzenberg van FNV.

Vakbond FNV is nog in vergadering over verdere plannen. Een kaderlid laat aan RTV Noord weten dat het er naar uitziet dat ook stakers van FNV in het weekend werken, en na het weekend alleen tijdens de spits, net als de CNV.

Doel van de acties

Het doel van de acties is een nieuwe cao voor twaalfduizend werknemers in het openbaar vervoer. De vakbonden willen een loonsverhoging en concrete afspraken over het aanpakken van de werkdruk.

Vorige week leek het erop dat een bemiddelingspoging voor een nieuwe cao kans van slagen had, maar dat was mislukt. De verhoudingen tussen de bonden en werkgevers zijn tot het absolute nulpunt gekelderd.

