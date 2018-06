Aniek slaagt met elf vakken cum laude voor vwo

Je bent jong en je zoekt wat extra uitdaging. Wat dacht je van vwo-examen doen in elf vakken en tweetalig onderwijs volgen zodat je een Cambridge certificaat kunt halen?

Aniek Reinders van het Gomarus College in Groningen deed dit, maar vond het nog niet helemaal voldoende. Ze besloot wiskunde te herkansen in een poging een 9 te halen. Op die manier kon ze ook nog cum laude slagen. Vrijdag kreeg Aniek de uitslag van haar her en: ze heeft een 9.

Overigens gaat het Aniek niet per se om het halen van hoge cijfers. Ze wilde vooral zoveel mogelijk vakken volgen als extra uitdaging.

