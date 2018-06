Schaker Van Foreest is vanaf maandag aan zet bij NK

Jorden van Foreest begint maandag aan zijn derde Nederlands Kampioenschap schaken. De 19-jarige grootmeester uit Groningen is na achtvoudig kampioen Loek van Wely als tweede geplaatst.

De opening van het toernooi in Amsterdam is zondag. De eerste partij is een dag later.

Voorbereiding

Van Foreest weet nog niet wie er tegenover hem zit in de eerste ronde. 'Voor mijn gevoel is de voorbereiding redelijk geweest. De komende week gaan we zien hoe goed precies. Ik heb er zin in' zegt Van Foreest.

In 2016 verbaasde hij vriend en vijand door bij z'n debuut meteen de titel op te eisen. Vorig jaar werd hij als titelverdediger teleurstellend zesde.

