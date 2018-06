Miljoenen voor marketingcampagne Waddenzee

Het Waddenfonds geeft bijna drie miljoen euro subsidie aan drie marketingorganisaties in Noord-Nederland, waaronder Marketing Groningen, voor het promoten van de Waddenzee als Werelderfgoedgebied.

De marketingcampagne voor Werelderfgoed Waddenzee is ontwikkeld door Merk Fryslân, Marketing Groningen en Holland boven Amsterdam.

Meer toeristen

De campagne gaat zes jaar duren. In die periode moet het Werelderfgoed Waddenzee zowel in Nederland als daarbuiten een bekend begrip worden. Dat moet leiden tot meer toeristen in de Waddenprovincies.

In totaal is er voor deze grootschalige marketingcampagne in binnen- en buitenland 5,8 miljoen euro beschikbaar.

