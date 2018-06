Treant geeft reddingspoging Refaja weinig kans

De reddingspoging van het Refaja door de gemeenten in Zuidoost-Groningen lijkt weinig kans van slagen te hebben. Dat zegt topvrouw Carla van de Wiel van zorggroep Treant, waaronder het ziekenhuis valt.

Volgens Van de Wiel kan zij het verzoek om de afdelingen verloskunde langer open te houden niet uitvoeren. 'Wij kunnen patiëntveiligheid niet uitstellen', stelt ze.

Juiste data

Van de Wiel reageert op de oproep van de gemeenten in Zuidoost-Groningen en de Drentse gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze om het Refaja Ziekenhuis in stand te houden. Ze begrijpt de poging van de gemeenten, maar roept deze wel op juist te handelen.

'We hebben het rapport gekregen', laat ze weten. 'Het debat over de toekomst van de zorg moeten we voeren, maar wel op basis van de juiste data. Er worden feiten en data weergegeven die niet juist zijn. Nogmaals, we kunnen patiëntveiligheid niet uitstellen, we moeten als Raad van Bestuur besluiten nemen.'

Teleurstelling

Wethouder Lian Veenstra (SP) reageert namens de gemeenten teleurgesteld op de reactie van Van de Wiel.

'Wat ik vooral jammer vind, is dat ze ons leugens verwijten', aldus Veenstra. 'Het is heel vervelend dat we op die manier het gesprek met elkaar moeten aangaan. Ik zou zeggen: Laten we niet vervallen in welles-nietes-spelletjes.'

Inhoudelijk

Veenstra had op een inhoudelijke reactie van Treant gehoopt. 'Ik vind dit niet leuk en vind het ook jammer. Ik had veel liever een reactie gehad van: oké, er zitten misschien dingen in waar we het niet mee eens zijn, maar laten we met elkaar om tafel gaan. Dat zit er niet in en daar had ik wel op gehoopt.'

