Dode door explosie in Winschoter seniorenflat (Foto: Dennis Venema) (Foto: Dennis Postma / 112Groningen) (Foto: Martin Drent / RTV Noord)

In de Blijhamsterstraat in Winschoten woedde vrijdagavond een uitslaande brand die ontstond door een explosie. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen.

'Het gaat waarschijnlijk om de bewoonster, wij hebben geen reden om te denken dat het om iemand anders gaat', aldus een woordvoerder van de brandweer. De bewoonster van de bovenliggende woning is vanwege rookinhalatie in de ambulance behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Seniorencomplex De brand was in een seniorencomplex. Omdat bewoners moesten worden opgevangen en vanwege de coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten werd er opgeschaald naar 'grote brand'. Bewoners tijdelijk geëvacueerd Rond zeven uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was. Even daarvoor was het complex ontruimd en geventileerd. Daarna is er gecontroleerd op koolmonoxide. Rond half acht meldde de brandweer dat de bewoners weer naar huis mochten. De politie zegt nader onderzoek te doen naar de brand.