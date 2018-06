Transfer van Chabot naar FC Groningen ketst af

De transfer van Julian Chabot naar FC Groningen gaat niet door. De Groningers kwamen er niet uit met Sparta Rotterdam, de club waar de verdediger onder contract staat. Dat meldt technische manager Ron Jans.

Jans: 'We waren inderdaad geïnteresseerd in Chabot maar kwamen er niet uit met Sparta. Ik verwacht dat binnen enkele dagen bekend wordt dat hij naar een Duitse club vertrekt.'

Interesse

Vorige week werd bekend dat FC Groningen Chabot van Sparta wilde overnemen, om zo de vacature voor een linksbenige centrale verdediger in te vullen. Dat wilde FC Groningen-directeur Hans Nijland destijds niet bevestigen. 'Zolang een transfer niet rond is, gaan wij niet op namen in.' Nu blijkt de interesse er wel degelijk te zijn geweest.

Duitsland

Chabot is een Duitse voetballer van 20 jaar oud. Sparta nam de 1.94 meter lange speler vorige zomer over van RB Leipzig, waar hij in de Onder-19 speelde. Ook heeft hij enkele jeugdinterlands voor Duitsland gespeeld. Naar verluidt is een club uit de 2. Bundesliga - het tweede niveau van Duitsland - in hem geïnteresseerd.

