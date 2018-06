Mollema strijdt in de Tour met twee debutanten aan zijn zijde

Bauke Mollema begint volgende week als kopman van zijn ploeg Trek-Segafredo aan zijn achtste Tour de France. Dat doet hij met aan zijn zijde onder meer de Nederlandse Koen de Kort.

Vrijdagavond werd de opstelling van de Trek-formatie bekendgemaakt.

Een mix

Naast Mollema en De Kort bestaat het team uit de Duitser John Degenkolb, de Ethiopiër Tsgabu Grmay, de Belg Jasper Stuyven, de Oostenrijker Michael Gogl en Tour-debutanten Tomas Skujins (Letland) en Julien Bernard (Frankrijk). Met andere woorden: een mix van ervaring en relatieve jeugdigheid.

Klassement

Mollema had eerder al aangegeven zijn pijlen te richten op het algemeen klassement in de Tour de France. Hij had vorig jaar in Frankrijk een ondersteunende rol voor kopman Alberto Contador. Toen maakte de Groninger indruk door in de etappe naar Le Puy-en-Velay naar de overwinning te soleren. Hij werd toen zeventiende in het eindklassement.

Lees ook:

- Mollema twaalfde, Slagter 25ste in Ronde van Zwitserland

- Mollema moet lossen op lange klim