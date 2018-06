Athleteshop van oud-schaatser Yuri Solinger vraagt faillissement aan

Het bedrijf Athleteshop uit Groningen heeft het eigen faillissement aangevraagd. Het gaat om het bedrijf van oud-schaatser Yuri Solinger, waar tussen de 150 en 200 mensen werken. Reddingspogingen zijn in de afgelopen weken gestrand.

Lege loodsen

Vrijdagavond is het personeel ingelicht over de toekomst van het bedrijf. De loodsen van Athleteshop aan de Atoomweg en de Rostockweg in de stad Groningen zijn vrijwel volledig leeg, op wat rolcontainers een heftruck en manshoge foto's van schaatsers na. Steeds meer leveranciers stopten met leveren aan Athleteshop en ook vervoerders als PostNL en DHL weigerden nog langer te rijden voor de Groninger webshop.

Hoge vlucht

Athleteshop is een webshop waar sportartikelen besteld kunnen worden. Ongeveer 150.000 producten worden in vijftien landen verkocht. Eind vorig jaar werd nog een groter pand betrokken, omdat de verkoop een vlucht nam. Dat had tot gevolg dat Athleteshop steeds meer moeite kreeg om klanten tijdig te leveren.

Klachtenregen

Zowel op de eigen facebookpagina als op diverse reviewsites regende het klachten over trage levering, niet leveren of late terugbetaling van retour gestuurde producten. Recent kwam Athleteshop negatief in het nieuws bij het Vara consumentenprogramma Kassa. Dat besteedde meerdere keren aandacht aan het bedrijf.

Gestrand

Diverse leveranciers laten weten geen zaken meer te doen met Athleteshop. De schuld bedraagt naar verluidt ongeveer vijf miljoen euro. Er is geprobeerd een regeling te treffen, waarbij 85 procent van de schuldeisers akkoord moesten gaan om de openstaande vorderingen pas in 2019 betaald te krijgen tegen een bepaald rentepercentage. Als 85 procent akkoord zou gaan dan zou een investeerder bereid zijn een financiële impuls te geven. Die reddingspoging is nu gestrand.

Het leidde tot een leegloop onder het personeel, dat niet alleen salaris moest inleveren, maar ook vakantiegeld niet uitbetaald kreeg.

Onrustig

Eigenaar Yuri Solinger ontkende kortgeleden niet dat er de afgelopen periode problemen zijn geweest, maar hield vol dat de zaak onder controle was. 'Een optreden in Kassa helpt niet mee, daar worden leveranciers onrustig van', zei hij drie weken geleden. 'Maar we hebben wel 600.000 klanten die geholpen willen worden. We groeien nog steeds hard en dan gaat er wel eens wat verkeerd. We doen zaken met 250 partijen en met bijna allemaal hebben we heldere afspraken kunnen maken.'

Niet aan de orde

Solinger zei te verwachten dat het snel weer de goede kant op zou gaan. 'Maar het eerste kwartaal van 2018 gaat inderdaad wel de boeken in als een hele slechte.'

Op de vraag of er een faillissement aan zat te komen antwoordde Solinger ontkennend. 'We hebben een moeilijke periode achter de rug, maar het einde is niet aan de orde.'

Vandaag hield Solinger zich onbereikbaar voor een reactie.

