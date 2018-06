Deel dit artikel:











Brandweer: 'Brand in Winschoten had heel anders kunnen aflopen' Hulpdiensten schieten te hulp bij een brand in seniorencomplex De Schans in Winschoten. (Foto: Melarno Kraan/112 Groningen)

De schrik zit er goed in bij bewoners van seniorencomplex De Schans in Winschoten. Vrijdagavond even na zessen was een explosie in een van de appartementen. De 64-jarige bewoonster is daarbij omgekomen.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Volgens brandweerofficier Geert Walburg had het heel anders kunnen aflopen. Veel hitte 'Het ging heel snel. Toen wij aankwamen, was de bewoonster helaas al overleden. Er was heel veel hitte binnenin. De mannen konden maar één ding doen: zo snel mogelijk de brand onder controle krijgen', vertelt Walburg. De brand bleef beperkt tot het appartement van de overleden bewoonster op de eerste verdieping. Haar bovenbuurvrouw ademde rook in en moest voor behandeling naar een ambulance. Geschrokken Ook omwonenden schrokken van de explosie: 'Ik zag vanuit mijn keuken ineens allemaal rook daar vandaan komen', zegt een buurvrouw. 'Ik dacht gelijk: hoe zou het toch zijn met de bewoners?' Het appartement is door de brand en explosie onbewoonbaar. De woningen daar omheen hebben weinig schade opgelopen. Die bewoners kunnen vanavond weer thuis slapen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de explosie.