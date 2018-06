Deel dit artikel:











Dode bij ernstig verkeersongeval in Sellingen Bij het ongeluk in Sellingen is een persoon om het leven gekomen (Foto: Twicker/112Groningen)

In de Ter Apelerstraat in Sellingen is de bestuurder van een auto om het leven gekomen na een ernstig ongeluk. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld, meldt de politie.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk en wordt nog onderzocht. Volgens de politie waren geen andere voertuigen of personen bij het ongeluk betrokken. Snel meer.