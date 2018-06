Gronings judo-succes op EK in Sarajevo

Gronings judo-succes op het Europees kampioenschap voor judoka's tot 18 jaar in Sarajevo. De 17-jarige Marin Visser uit Groningen greep vrijdag de Europese titel in de klasse 63 kilo.

Ze versloeg in de finale de Italiaanse Martina Lanini met een ippon. Visser woont en studeert tegenwoordig in Heerenveen, waar ze uitkomt voor het team van RTC Noordoost. Ze is afkomstig uit de stad Groningen, waar ze eerder voor Dijkmansport judoode. Eerder dit jaar verdedigde ze in Tilburg met succes haar Nederlandse titel.