Qbuzz: Ruim 80 procent van bussen rijdt

'Ruim tachtig procent van de bussen rijdt. Maar we weten nog niet precies hoeveel, omdat in de loop van de dag chauffeurs opkomen. Maar het is in ieder geval zo groot dat we via de reisplanner en panelen langs de weg heel goed kunnen aangeven wat wel en niet rijdt', zegt Michel van der Mark van Qbuzz.

'De verdeeldheid die er gisteren was, die is er nog steeds bij enkele vestigingen. Het is geen mooie situatie zo, maar het is een stuk beter de berichten van gisteren', vervolgt Van der Mark.

Afhankelijk van opkomst

'In de loop van de dag zijn we afhankelijk van mensen die gaan opkomen. De wat kleinere vestigingen in het oosten, zoals Veendam, Stadskanaal en Winschoten bijvoorbeeld. Dat komt per uur op. Dus als iemand daar wel of niet iets gaat doen, dat is ons nog niet duidelijk', zegt Van der Mark.

'Maar het overgrote deel van de bussen rijdt. Zeker in en rond de stad Groningen. Daar rijdt echt alles.'

Doel van de acties

Het doel van de acties is een nieuwe cao voor twaalfduizend werknemers in het openbaar vervoer. De vakbonden willen een loonsverhoging en concrete afspraken over het aanpakken van de werkdruk.

Ruim een week geleden leek het erop dat een bemiddelingspoging voor een nieuwe cao kans van slagen had, maar die mislukte. De verhoudingen tussen de bonden en werkgevers zijn tot het absolute nulpunt gekelderd.

