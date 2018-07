Keverorchis nog maar weinig te vinden op Schiermonnikoog

Het gaat niet goed met de keverorchis op Schiermonnikoog. Deze kleine orchidee is nog maar weinig te vinden in de bossen op het eiland. 'Dat zegt iets over de staat van het eiland', vertelt Erik Jansen, boswachter bij Natuurmonumenten.

De kleine keverorchis komt weinig voor in Nederland. Alleen in de dennenbossen van het Waddengebied en Drenthe. Oorspronkelijk komt het plantje uit Noord en Midden-Europa.

Goed zoeken

De laatste jaren is het aantal exemplaren afgenomen op Schier. De orchidee heeft last van de grote hoeveelheid stikstof. Daardoor groeien de bramen in het bos heel hard en verdringen zij de kleine orchideeën.

De bramen zijn juiste blij met de grote hoeveelheid stikstof in de bodem. 'Een paar bramen kan geen kwaad. Maar er komen momenteel zoveel dat ze ook andere kleine planten wegdrukken. Die krijgen niet de kans om op te groeien', vertelt Jansen.

Minder stikstof

De boswachter is blij dat er initiatieven zijn om de hoeveelheid stikstof in de grond te verminderen: 'Boeren hier op het eiland willen hun veestapel verminderen. Door vee komt vrij veel stikstof het natuurgebied in. Als dat vermindert, krijg je dus ook minder stikstof in de bossen.'

Vervuiling van auto's

Ook is Natuurmonumenten blij dat er steeds meer elektrische auto's gaan rijden. 'Hier op het eiland rijden niet zoveel auto's. Maar al die gassen vanaf de wal waaien met een grote wolk deze kant op', zegt Jansen.

Wie de kleine keverorchis met eigen ogen wil zien, kan hiernaar zoeken in het bos de Tweede Dennen op Schiermonnikoog. Hier zijn ze vooral te vinden.