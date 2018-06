Negen gewonden in Noord-Brabant na aanrijding met Groninger vrachtwagen

Door een ernstig ongeval op de A4 bij Woensdrecht zijn negen mensen gewond geraakt. Ze zaten in een busje dat achterop een vrachtwagen reed die met pech op de vluchtstrook stond.

Vijf van de inzittenden zijn zwaargewond. De vrachtwagen is van vervoersbedrijf Reining uit Kolham. De chauffeur van de vrachtwagen is ongedeerd, maar is erg geschrokken.

Het verkeer heeft veel last van het ongeval. Volgens Rijkswaterstaat kan het politieonderzoek de hele ochtend gaan duren. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.