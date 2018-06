Patiënten Ommelander Ziekenhuis verhuisd: 'Chauffeur verdient Nobelprijs'

'Het is spannend. Maar het doet de spanning wat afnemen, omdat ik weet dat ik in goede handen ben.' Dat zegt mevrouw Browne. Zij is één van de tachtig patiënten die worden verhuisd van Winschoten naar het nieuwe gebouw aan de A7 in Scheemda.

Om je een idee te geven van de orde van grootte: de vrachtwagens rijden 250 keer, er worden 2.700 medische apparaten, 1.250 stuks kantoorinventaris, 910 computers en 500 stuks randapparatuur en tachtig patiënten vervoerd.

'Dat komt allemaal wel goed'

'Ik heb samen met een zus gegoogled naar het bedrijf dat de verhuizing voor zijn rekening neemt. Wij hebben ontdekt dat het een internationaal goed bekendstaand bedrijf is, dat veel van dit soort verhuizingen doet. Dat komt allemaal wel goed', zegt mevrouw Browne.

'Verder heb ik gemerkt dat in het OZG veel vrouwen zijn, die zaken regelen. De meeste verpleegkundigen hier zijn ook allemaal vrouwen. Ik voel me in dat opzicht, ook als het mannen geweest waren, in goede handen. Het bi'n allemoal wichter, dus het komt oal goud.'

'Alles gaat precies op schema'

'Het staat er goed voor. Alles gaat precies op schema, zoals we voorspeld hadden.' Dat zegt Henk Schoenmaker, verantwoordelijk voor de verhuizing. 'We hebben twee patiënten die alsnog met de ambulance moeten, omdat ze vanmorgen zieker zijn geworden. Maar verder loopt het allemaal volgens schema.' Hij zegt dat de laatste rit om 13.00 uur is.

'De hele ontvangst was geweldig'

Eenmaal aangekomen in het nieuwe gebouw, zegt mevrouw Browne: 'De hele ontvangst was geweldig. De reis hier naartoe verliep volgens planning. Ik weet nu hoe de koning en de koningin zich voelen als het verkeer wordt stilgelegd, zodat zij kunnen doorrijden.'

'En dat je de hele rit mee kon maken door een Tv-scherm in de vrachtwagen, was ook prachtig. Ik vind dat alles met militaire precisie werd uitgevoerd. De chauffeur krijgt van mij een Nobelprijs voor zijn goede stuurkunst. Er is helemaal geen sprake geweest van wagenziekte. Alles verliep naar behoren.'

'Allemaal prachtig'

'De ontvangst hier was ook geweldig. Ik zie hier een welkomstpakketje, mooie bloemen. De kamer, je zou bijna denken: ik wil hier niet meer weg. Voor zover ik nu kan beoordelen, is het allemaal prachtig.'

Met daverend applaus kwam ze uit de vrachtwagen. 'Dat was voor mij zeker een emotioneel moment. Ik vind ook dat de medewerkers iets uitstraalden van: wij hebben hier zin in, dit wordt òns ziekenhuis.'

