Watersportliefhebbers niet blij met achterstallig onderhoud Hunsingokanaal

Een aantal inwoners van gemeente De Marne is nog steeds ontevreden over het onderhoud aan bruggen en kades langs het Hunsingokanaal. Ook de oude sluis in Zoutkamp ligt er vervallen bij.

De provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest doen volgens hen te weinig aan het onderhoud.

'Dit is toch geen gezicht. Het is absoluut geen visitekaartje voor toeristen om door dit kanaal te varen. Alles ligt er verroest en verrot bij', zegt Zoutkamper Matthijs van der Ploeg. Hij doelt op de oude sluis in Zoutkamp. Daar moet nodig onderhoud aan gebeuren. Er zitten scheuren in de muren en er hangt een doek om vallende stenen tegen te houden.

Weinig tijd

Er is al eerder aan de bel getrokken bij waterschap Noorderzijlvest. Maar tot op heden is er niks gebeurd. Ze hebben geprobeerd de problemen aan te kaarten bij de provincie. Maar die had volgens hen te weinig tijd.

'Wij hebben om een gesprek gevraagd met gedeputeerde Patrick Brouns. Maar die had maar een kwartiertje tijd voor ons. Nou dat gaan we dus mooi niet doen. Dan zit de man steeds op zijn horloge te kijken', zegt Ulrumer Jan Huizenga.

'Wij willen goed kunnen uitleggen, wat de problemen zijn. Zo is er van alles mis langs het kanaal. Bijvoorbeeld de brug bij Leens. Dat was een mooie brug met houten palen. Nu hebben ze ter versteviging een paar ijzeren balken eronder geplaatst. Dat ziet er toch niet uit', stelt Huizenga.

Gedeputeerde staat open voor gesprek

Gedeputeerde Patrick Brouns laat weten dat hij nog altijd open staat voor een gesprek. Maar dat deze niet uren kan duren vanwege zijn drukke agenda.

'Ik begrijp dat de mensen graag uitgebreid de tijd willen nemen voor dit soort problemen maar ik heb afspraken die soms korter duren dan een half uur waarin veel besproken kan worden', zegt Patrick Brouns.

Ondanks dat er nog geen gesprek is geweest heeft Brouns de klachten al heeft besproken met het waterschap. 'Het waterschap beslist zelf waar ze wel en niet in wil investeren.'

Noorderzijlvest heeft laten weten bruggen in de provincie te gaan aanpakken. Wat er met de sluis gaat gebeuren blijft nog onduidelijk.