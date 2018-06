Deel dit artikel:











Wehe-den Hoorn krijgt nieuwe jeugdsoos De oude jeugdsoos van Wehe- Den Hoorn ging in vlammen op (Foto: Archief RTV Noord)

Gemeente De Marne wil graag een nieuwe jeugdsoos in Wehe- Den Hoorn. En die lijkt er ook te komen, want na overleg met de dorpsbewoners en de buurtwerker van Mensenwerk Hogeland is besloten een nieuw pand te bouwen.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

De oude jeugdsoos ging in januari 2016 in vlammen op.. De jeugd had eerder een onderkomen naast de benzinepomp aan de N361. Daarna is er nog geen nieuw gebouw voor in de plaats gekomen. Volgens de gemeente is er vanuit de jeugd vraag naar een eigen plek in Wehe-Den Hoorn. De jongeren gaan zelf meehelpen het pand te realiseren. Op 10 juli vergadert de gemeenteraad over de jeugdsoos. Dan zal duidelijk worden of de raad 139.000 euro beschikbaar stelt voor de nieuwbouw. Lees ook: - Jeugdsoos Wehe-den Hoorn gaat in vlammen op