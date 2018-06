Deel dit artikel:











Camping Wedderbergen deels ontruimd vanwege brand Hulpdiensten ter plaatse bij de ontruiming van camping Wedderbergen (Foto: De Vries Media) De brand ontstond in een nabijgelegen graanveld (Foto: Huisman Media) De rook is in de nabije omgeving van Wedde te zien (Foto: Huisman Media) De harde wind bemoeilijkt het blussen (Foto: De Vries Media) De brand in de akker zorgt voor veel rookontwikkeling (Foto: De Vries Media)

Een deel van camping Wedderbergen in Wedde wordt ontruimd vanwege brand in een akker met graan. Het graanveld ligt naast de camping en het vuur dreigt over te slaan.

De hard wind bemoeilijkt de bluswerkzaamheden van de brandweer. Er zijn meerdere eenheden van de brandweer ingezet. Weg afgesloten Ook de N368, de provinciale weg tussen Blijham en Vlagtwedde is afgesloten. Om de coördinatie met verschillende hulpdiensten goed te laten verlopen, heeft de brandweer opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Volgens een woordvoerster van de camping worden de mensen allemaal naar de binnenplaats gedirigeerd. Ook meldt ze dat het dit weekend redelijk druk is op de camping, vanwege het weekend en het mooie weer. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.