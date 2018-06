FNV stelt werkgevers in streekvervoer een ultimatum

Vakbond FNV Streekvervoer dreigt de werkgevers in het streekvervoer met een kort geding, De bond wil dat de gewerkte uren tijdens de acties van de komende week worden uitbetaald. Gebeurt dat niet dan komt er een kort geding, zegt de vakbond.

De vakbond heeft de werkgevers een ultimatum gesteld, dat maandag om 12.00 uur afloopt.

FNV wil de komende week alleen buiten de spits actievoeren. De vakbond hoopt hiermee de hinder voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Er rijden dan alleen bussen tussen 6.00 uur en 10.00 uur en tussen 15.00 uur en 19.00 uur.

VWOV wilde schade gaan verhalen

'Daar zit hem nou net ook de kneep', zegt voorzitter Fred Kagie van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV). 'We weten niet waar we aan toe zijn en de reizigers ook niet. Wat gebeurt er met reizigers als je om 10.00 uur bij een weiland staat?'

De VWOV heeft daarom de vakbonden een brief geschreven waarin staat dat schade, die door acties van volgende week ontstaat zal worden verhaald op de stakers. 'Dit soort acties zijn niet toelaatbaar. Daar is ook voldoende jurisprudentie over, maar belangrijker vind ik dat we onze chauffeurs op de hoogte brengen van de mogelijke gevolgen', aldus Kagie. 'En we zullen netjes reageren richting de bonden voor maandagmiddag 12.00 uur.

