Brand bij camping Wedderbergen is geblust Hulpdiensten ronden af na de gebluste brand (Foto: Huisman Media) Niet alle campinggasten hadden last van de ontstane brand (Foto: De Vries Media)

De brand in een graanveld in Wedde, die dreigde over te slaan naar Camping Wedderbergen, is uit.

Dat meldt Brandweer Groningen. De hard wind bemoeilijkte de bluswerkzaamheden van de brandweer, maar dankzij de grootschalige inzet kon het vuur snel worden gedoofd. Ontruiming Uit voorzorg blijven wel twee blusauto's bij de camping. Een deel van camping Wedderbergen werd zaterdagmiddag uit voorzorg ontruimd, omdat er sprake was van veel rookontwikkeling en het vuur dreigde over te slaan naar de camping. Hulppost Op de camping wordt een verzorgingspost ingericht, waar gasten die last van de rook hebben gehad, zich kunnen laten controleren.

Weg afgesloten Ook de N368, de provinciale weg tussen Blijham en Vlagtwedde moest worden afgesloten, maar is inmiddels weer open voor verkeer. Lees ook: - Camping Wedderbergen deels ontruimd vanwege brand (update)