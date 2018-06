Expeditie Grunnen vraagt zich af of sprookjes bestaan

'Kijk eens Sneeuwwitje en de zeven dwergen!', zegt Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer tegen zijn team. 'Nee joh, dat is de buurman Ronald!', reageert cameraman Ronald Pras ad rem. Niemeijer bedoelt eigenlijk de beeldjes in de tuin ernaast.

Niemeijer vraagt aan de eigenaar van de beeldjes of sprookjes echt bestaan. 'Ja, het sprookje dat het goed gaat met Nederland. Mijn buurman van 86 moet bijvoorbeeld nog elke dag kranten bezorgen om rond te komen!'

Ook in Expeditie Grunnen:

- Jarno tennist er lekker op los

- De kleinkinderen-quiz met Oma Ina

- Open dag bij de brandweer van Hoogezand

- Wat is dat dan voor oldtimer?

- De grote ziekenhuisverhuizing

- Camping Wedderbergen deels ontruimd vanwege brand

- Op bezoek bij de Klub van Lange Mensen

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!