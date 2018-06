FC Groningen wint eerste oefenduel met ruime cijfers

FC Groningen heeft zaterdagmiddag de eerste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met ruime cijfers gewonnen van RWE Eemsmond. Op het veld van Noordpool UFC werd het maar liefst 16-0 voor de FC.

De ruim 1600 toeschouwers zagen Samir Memisevic in de eerste helft drie keer scoren tegen het team met amateur-voetballers uit de gemeente Eemsmond. Bij rust stond de ploeg van Danny Buijs al met 7-0 voor.



Ander elftal

Na de pauze stuurde Buijs op keeper Jan Hoekstra na een compleet ander elftal het veld in. Aanvallers Michael Breij en Tim Freriks scoorden vervolgens beide twee keer. Ook de debutanten Ahmad Mendes Moreira en Mateo Cassierra kwamen op het scoreformulier. Eerstgenoemde wist er een binnen te schieten. De Colombiaan trof twee keer doel.

Sergio Padt, Jesper Drost, Tom van de Looi en Django Warmerdam kwamen zaterdag niet in actie. De laatste drie hebben lichte klachten terwijl Jan Hoekstra negentig minuten in het doel stond. Het was de tiende en laatste keer dat RWE Eemsmond en FC Groningen tegenover elkaar stonden.

Na het laatste fluitsignaal was het tijd voor de handtekeningenjagers.