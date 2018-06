Ziekenhuis Scheemda: 'Verhuizing vlekkeloos verlopen'

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) kijkt tevreden terug op de verhuizing van Winschoten naar Scheemda. Er verhuisden zaterdag 54 patiënten naar het nieuwe gebouw.

Het nieuwe ziekenhuis is vanaf zaterdag volledig in de running. De locaties in Winschoten en Delfzijl zijn gesloten.

'Vlekkeloos verlopen'

'De verhuizing van de patiënten is vlekkeloos verlopen', zegt Janneke Procee, projectleider van het ziekenhuis.

Directeur Albert Koeleman: 'Wij zijn zes jaar geleden aan dit prachtige project begonnen. Twee jaar geleden startte de bouw. En moet je zien wat we nu hebben', zegt hij tevreden.

De verhuizing was ook hard nodig, vertelt hij. 'De oude ziekenhuizen in Winschoten en Delfzijl zijn gedateerd. Het ziekenhuis in Delfzijl is zo'n zestig jaar oud, sommige delen van Winschoten zelfs ouder.'



Babynieuws

Er was meer positief nieuws. Het ziekenhuis kwam zaterdagmiddag met het heuglijke bericht dat het eerste kindje is geboren. Rond 16:30 uur kwam het meisje ter wereld. 'De moeder en haar dochter verkeren in goede gezondheid', vertelt Procee.



Bijna klaar

Alle patiënten zijn in Scheemda, sommige goederen moeten nog verhuisd worden. 'De spullen uit Delfzijl staan allemaal in Scheemda, uit Winschoten moet nog wat gehaald worden maar dat is zaterdag om 22.00 uur allemaal geregeld', vertelt Procee.

