Snelle tijd voor Kipkoech in Damster Stadsloop

De Keniaan Vedic Kipkoech heeft zaterdag de Stadsloop in Appingedam op zijn geschreven. De 22-jarige Afrikaan legde de tien kilometer af in 28 minuten en 19 seconden

Kipkoech nam in de eerste ronde al afstand van de rest van het veld en werd niet meer achterhaald.

Hij liep voor de eerste keer door de straten van Appingedam. De tijd van Kipkoech is de beste tijd, die dit jaar tot nu toe op de 10 kilometer is gelopen in Nederland.

Bij de vrouwen was de Keniaanse Edith Chelimo de snelste.