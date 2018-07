Deel dit artikel:











Schuurtje in de as gelegd in Ten Boer (Foto: Johan Wildeboer)

Aan de Rietzoom in Ten Boer is zaterdagavond een schuurtje achter een woning in vlammen opgegaan.

Het schuurtje kan als verloren worden beschouwd. Een persoon moest door ambulancepersoneel worden nagekeken. De oorzaak van de brand is onbekend