Deel dit artikel:











Rustige TT-nacht in Assen (Foto: Archief RTV Noord)

De tweede nacht in aanloop naar de TT in Assen is rustig verlopen. Volgens de politie is een man aangehouden voor opruiing en lokaalvredebreuk.

De man was van een camping verwijderd nadat hij een houten haspel op een vuur had gegooid. Hij moedigde anderen aan een bank op het vuur te gooien. Toen de man via een andere ingang de camping weer binnen ging, hield de politie hem aan. Volgens de gemeente waren er zaterdagavond en -nacht zo'n 55.000 mensen op de been in de binnenstad van Assen. De sfeer was volgens een woordvoerder van de gemeente goed. 'De organisatoren hebben het getroffen met het mooie weer. Het was een plezierige editie.'

Stroomstootwapen In de nacht van vrijdag op zaterdag hield de politie drie mensen aan, twee voor het betalen met vals geld en iemand die een stroomstootwapen bij zich had. De TT van Assen wordt zondag verreden. Rond het jaarlijkse motorevenement in de Drentse hoofdstad worden diverse feesten gehouden. Water Het wordt al drukker op de wegen naar het circuit. De politie attendeert motorrijders en automobilisten op de borden met verkeersinformatie en vraagt hen de aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen. De politie geeft ook het advies om voldoende drinkwater met te nemen, omdat het een warme dag wordt.