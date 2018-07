Krudoku gestopt: fans teleurgesteld

Op sociale media vragen een aantal teleurgestelde spelers zich af wat er met het populaire spel Krudoku is gebeurd. Het spel is ontwikkeld in Winsum.

De puzzel-applicatie voor de telefoon, wat lijkt op Scrabble en Sudoku, is sinds een paar weken verdwenen uit de appstore en niet meer te downloaden. Het spel is in meer dan veertig landen gespeeld.

Waar is het gebleven?

Op de redactie van RTV Noord kwamen ook reacties binnen van teleurgestelde spelers die zich afvragen wat er met het spel is gebeurd.

Jaap-Jan en Ingrid Hellinga uit Winsum hebben het spel bedacht. Ze besloten ermee te stoppen. 'Het spel is vijf jaar geleden gemaakt en was aan updates toe. Het is heel tijdrovend om een spel te ontwikkelen en onderhouden en we hebben elkaar aangekeken en afgevraagd of het nog wel de tijd en energie waard was. Het spel leverde namelijk eigenlijk niks op', vertelt Ingrid Hellinga.

Duizenden downloads niet genoeg

Het spel was niet populair genoeg om van rond te komen. De advertentie-inkomsten vielen tegen. 'Het is geen Wordfeud geworden. Daar hadden we wel op gehoopt. We hoopten qua populariteit op een sneeuwbal effect. Dat is er niet van gekomen. Dat is weggelegd voor maar een paar spelletjes', zegt Hellinga.

Trouwe fans

Het stel moest steeds geld bijleggen om het spel draaiende te houden op een server. 'Helaas hebben we daarom besloten om de stekker eruit te halen. We zijn blij dat er zoveel mensen het spel gespeeld hebben en er waren hele trouwe fans.'

Tijd voor iets anders

Jaap-Jan Hellinga had zijn vaste baan opgezegd voor het spel. Maar inmiddels is hij weer in loondienst. Dankzij het spel werkt hij nu in de app-industrie en programmeert hij applicaties. 'We zijn dankbaar want het spel heeft ons veel leuke dingen gebracht maar we houden ons niet meer bezig met de game industrie', besluit Hellinga.

