Startpistool gaat onbedoeld af in Appingedam (Foto: RTV Noord)

Frederik Benes is al meer dan tien jaar betrokken bij de Stadsloop in Appingedam. De Delfzijlster hield zaterdag een wrange nasmaak over aan de editie van 2018.

Benes wilde vlak voor de start van de tien kilometer wedstrijd om 18.30 uur het startpistool in de handen drukken van burgemeester Hiemstra. Maar onbedoeld klonk er al een knal. De deelnemers gingen van start. Egypte 'Het pistool was heel gevoelig. Normaal gesproken moet je de trekker eerst een keer aantrekken. Maar deze keer knalde het ding ongeladen al.' vertelt Benes later op de avond. Extra wrang was dat hij elk jaar een aantal dagen verlof neemt voor de Stadsloop. Hij werkt in Egypte, maar wil er ieder jaar perse bij zijn. Ook zijn hele familie zit in de organisatie. Wit wegtrok Stadsloop voorzitster Janny Gerda de Jonge was niet blij met het voorval. 'Dit wil je niet als organisatie, maar er was na de knal niets meer aan te doen natuurlijk. Ik zag dat Frederik wit wegtrok.' vertelde ze. Burgemeester Hiemstra kon later nog wel het startschot lossen van de vijf kilometer en de wandeltocht.